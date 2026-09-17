Triple crimen de Florencio Varela: a casi un año del hecho, cayó un nuevo sospechoso y ya son 16 los detenidos

Un hombre fue detenido este jueves en el marco de la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido el 19 de septiembre de 2025.

Se trata de David Alberto Godoy, quien se encontraba detenido por una causa de robo y en las últimas horas quedó involucrado en la investigación del triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las víctimas del triple crimen fueron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Según trascendió, Godoy está sindicado de ser partícipe de la banda que sustrajo a las menores, además de estar acusado de estar presente en la casa donde las asesinaron y enterraron.

Está previsto que el acusado declare este viernes en el avance de las investigaciones, a la expectativa de que se levante el secreto de sumario y se conozcan las pruebas en contra del nuevo detenido por la causa.

La detención se llevó a cabo luego de una medida dispuesta por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, que se encuentra a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón, luego de una solicitud de la fiscal Mariela Labozzetta.

Los avances en la investigación

La detención de Godoy se suma a la aprehensión de cuatro ciudadanos argentinos que estarían vinculados con la estructura delictiva, la logística y la cobertura, y que se llevaron a cabo en las últimas semanas.

Los investigadores determinaron que el último aprehendido habría conformado parte de la banda que privó de su libertad a las víctimas, Morena, Brenda y Lara, en La Matanza, y las trasladó hacia Florencio Varela.

Las víctimas fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025, cuando subieron engañadas a una camioneta, con la promesa de que irían a una fiesta; sin embargo, se trataba de una emboscada.

A los cinco días, fueron halladas asesinadas y enterradas en un pozo en el patio trasero de una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700, en la localidad de Florencio Varela. La causa fue caratulada como triple homicidio agravado por alevosía.



