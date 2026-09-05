Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

La investigación por el triple femicidio de Florencio Varela sumó novedades en las últimas horas, ya que hubo cuatro nuevos detenidos. Se trata de tres mujeres y un hombre que fueron arrestados tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia.

Según la pesquisa, estas personas habrían realizado distintos aportes para facilitar el accionar de la banda. Sin embargo, ninguno habría estado en la casa donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, el 19 de septiembre de 2025.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en Ezpeleta, Quilmes. Estuvieron a cargo de agentes de la DDI de La Matanza. La Justicia mantiene en reserva los detalles de las nuevas medidas ordenadas por el secretario Ignacio Calvi.

Los cuatro detenidos son argentinos y quedaron a disposición de la Justicia. Según indicó un investigador al medio Infobae, sus presuntos aportes incluyeron la entrega de teléfonos, pagos, contacto con otras personas y tareas destinadas a ocultar personas o pruebas.

Aunque ninguno habría estado en el lugar donde ocurrieron los asesinatos, la Justicia considera que los cuatro forman parte de la banda narco del Bajo Flores vinculada al triple femicidio.

El caso pasó a la Justicia Federal y quedó bajo una única investigación

La causa quedó en manos de la Justicia Federal después de que, a fines de 2025, los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza cerraran su investigación. La decisión estuvo vinculada con la necesidad de avanzar sobre la pista narco internacional que podría estar detrás de los femicidios.

A partir de ese cambio, el juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, aceptó la competencia para investigar el caso.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las víctimas del triple crimen de Florencio Varela.

Rodríguez resolvió hacerse cargo de la investigación completa. El expediente está caratulado como privación ilegítima de la libertad y triple femicidio agravado.

De esta manera, el magistrado decidió no dividir la causa. Es decir, los fiscales de Homicidios no quedaron a cargo de investigar los asesinatos por separado, mientras el fuero federal avanzaba únicamente sobre la pista narco.

Además, Rodríguez tampoco rechazó el expediente por una cuestión de competencia territorial. Así, toda la investigación quedó concentrada en la Justicia Federal.

Cómo ocurrió el triple crimen de Florencio Varela





Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025. Según la investigación, las jóvenes creían que iban a una fiesta cuando subieron a una camioneta cerca de la rotonda de La Tablada, pero en realidad habían sido llevadas a una emboscada.

Las tres fueron asesinadas en una vivienda de la calle Chañar al 700, en Florencio Varela. Sus cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre, enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero de la propiedad.

La principal hipótesis sostiene que el crimen fue una venganza relacionada con el robo de droga y que las víctimas fueron llevadas hasta el lugar bajo el engaño de una falsa fiesta.

La causa fue caratulada como triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y violencia de género. Hasta principios de septiembre había 11 detenidos e imputados y, con los cuatro nuevos arrestos, el expediente pasó a tener al menos 15 personas detenidas.