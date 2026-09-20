Triple crimen de Florencio Varela: "Nos juzgaron como madres, pero de los asesinos nadie dijo nada"

Sabrina del Castillo, mamá de Morena Verdi y tía de Brenda Del Castillo, dos de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, habló sobre el dolor que atraviesa su familia a un año de los asesinatos. "A nosotras nos juzgaron como madres, de los asesinos nadie dijo nada", sostuvo al recordar a las jóvenes y cuestionar el avance de la causa.

"Mi hija desapareció y no la vi nunca más. No podés ubicarte en tiempo y espacio en esa situación", contó Sabrina al recordar las horas posteriores a la desaparición de Morena, Brenda y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Según relató, las familias comenzaron a buscar a las jóvenes por sus propios medios. "En la comisaría no elevaron la denuncia y el fiscal no trabajó durante el fin de semana. Tuvieron tiempo para tapar todo", afirmó a Crónica la mamá de Morena.

Sabrina con su hija.

Respecto de la causa, la mujer aseguró: "En la Justicia no creo. Para mí la causa está armada y plantada". También cuestionó que, cerca del primer aniversario, hayan aparecido cuatro nuevos detenidos y el jueves uno más que no había sido identificado antes. "Ahora dicen que este era el que manejaba la camioneta, antes era otro", señaló con desconfianza.

"Acá hay gente más pesada de lo que creemos atrás, hay más de la política que del narcotráfico. No creo que se llegue a la verdad de lo que pasó. Esa gente pesada de la política y el narcotráfico no va a caer", sostuvo Sabrina.

"No voy a dejar que eleve la causa a juicio hasta que no tenga los tres prófugos detenidos. Estos pibes entraron y salieron como quisieron del país. Es obvio que hay gente poderosa atrás", aseguró y agregó: "El juez me prometió que iba a hacer todo, pero no es así".

Las amenazas y el cambio en su vida

Desde el asesinato de Morena, Sabrina contó que vive con custodia permanente y le pusieron cámaras en el perímetro de su casa. "Miedo no tengo, tengo precaución por mis otros hijos. Como mamá me dejaron muy traumada", expresó.

"Después que asesinaron a Morena amenazaron a mi hija de 17 años para que yo me calle la boca", afirmó.

Pese a esas intimidaciones, aseguró que no piensa dejar de reclamar Justicia. "Las amenazas para que me calle fueron después de que las mataron, pero nunca me voy a callar", sostuvo.

Sobre Morena, Sabrina recordó que la joven colaboraba para solventar los gastos de la casa y que había comenzado a consumir drogas después de ingresar a la prostitución. "Me enteré después. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga a la que le estaba contando. Les pedí a las dos que dejaran esa vida, que se estaban poniendo en peligro" recordó Sabrina.

Morena, según su mamá, estaba juntando ropa para vender y organizándose para dejar esa vida. Brenda también había expresado que quería alejarse después del cumpleaños de su hijo.

"Ellas no querían esa vida. Yo me daba cuenta en sus caras. Yo les pedía que la dejaran, estaba asustada de lo que les pudiera pasar", contó Sabrina.

La mujer aseguró que nunca imaginaron que las jóvenes estaban en peligro. "Los días previos a los asesinatos ella estaba normal. Nos sorprendió a las tres familias, ninguno las vio asustadas o preocupadas Nunca pensamos que las iban a matar y torturar de esa manera", relató.

El recuerdo de Morena y el reclamo por las víctimas

Entre los recuerdos que conserva, Sabrina destacó el vínculo que tenía con Morena. "Con mis dos hijas éramos inseparables. Morena era muy compañera, venía a tomar mate conmigo a la cama", contó.

También recordó su personalidad, que amaba la música y la forma en que llenaba la casa de amigas. "La recuerdo con una sonrisa. Me decía: ‘Es un ratito para escuchar música', y cuando me daba cuenta tenía 20 pibas acá adentro", relató.

Brenda festejando el cumpleaños de Morena.

La mujer explicó que comenzó a sospechar que algo grave había ocurrido cuando Morena dejó de responder sus mensajes. "Yo le decía que por más que fuera grande ya me tenía que responder. Ella lo hacía. Por eso supe enseguida que algo pasaba cuando no me podía comunicar con ella esa noche", contó.

"El bebé de Brenda perdió a su mamá. ¿Qué le hizo a la vida esa criatura para que se la saquen?", expresó y agregó: "Nosotras tenemos que aprender a vivir sin ellas. Él en un año no la va a recordar, pero nosotros le vamos a contar de su mamá".

Las críticas a las familias

La mamá de Morena cuestionó las críticas que recibieron las familias por la actividad que realizaban las jóvenes. "Las juzgaron porque ejercían la prostitución en la vereda, porque de las prostitutas vip nadie dice nada", afirmó.

"Nosotras fuimos juzgadas por lo que suponen que les permitimos hacer. No saben nada", afirmó y remarcó: "Somos las madres de las víctimas, no las de los asesinos, de los entregadores y de ellas nadie dice nada, de cómo criaron a sus hijos. Ellas los tienen, nosotras no".

Los prófugos.

"A mi me sacaron la mitad de mi vida. Siempre estamos las tres juntas, comíamos las tres y si no había, no comía ninguna. Muchas veces nos faltó para comer", recordó la mamá.

"Nunca nos dieron atención psicológica. Yo estuve muchas veces llorando sola. Ya no necesito a nadie. Pero pido una guía para poder ayudar a mi hija", reclamó.

"Mi hija más chica era muy unida con Morena y Brenda; sus amigas eran su hermana y su prima; se quedó muy sola. Ellas se contaban todo; si mi hija hubiera sabido algo, se lo hubiera dicho a la Justicia", afirmó.

"Yo le deseo lo peor a los que hablan mal de mi hija, no la pueden juzgar sin conocerla. Yo sé cómo soy como madre, con lo bueno y con lo malo, lo que me faltó; que digan lo que quieran de mí. Pero de mi hija no voy a permitir que hablen mal. Lo que ellas hacían estaba mal, pero no le hacían mal a nadie. Son las víctimas", señaló.