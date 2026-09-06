Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los nuevos detenidos y que rol habría cumplido cada uno

Cuatro nuevos sospechosos fueron arrestados por el triple crimen de Florencio Varela tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal.

Los investigadores atribuyen a estas personas tareas operativas, resguardo de armas y soporte logístico a la banda criminal implicada en el hecho.

Los roles atribuidos en la logística y el ocultamiento

Uno de los principales implicados es Luis Ramiro Mansur, conocido previamente en la causa como "NN Ramiro".

Está acusado de brindar apoyo vehicular a David Gustavo Morales Huamán, alias "El Loco David", y de suministrar vestimenta a los atacantes tras el crimen para entorpecer su identificación.

En los mismos procedimientos se arrestó a María Inés Olivera, señalada como presunta testaferro de Mansur, y a Verónica Emilce Chieto, pareja de Jesús Mallón Bernave, quien ya permanecía bajo prisión preventiva en la causa.

Nexos con la cúpula y secuestro de material clave

La nómina de arrestados se completa con Eugenia Quispe Gallardo, excompañera sentimental de Tony Jansen Victoriano Valverde, conocido bajo el apodo de "Pequeño J".

La hipótesis judicial indica que la joven colaboraba con el acopio de drogas y cedía su vivienda a la organización.

Durante los operativos coordinados por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, la policía incautó una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada, municiones, más de veinte teléfonos celulares, soportes informáticos y notas manuscritas. Tras las detenciones, las actuaciones volvieron a quedar bajo secreto de sumario.