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Lunes, 21 de septiembre de 2026

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INVESTIGACIÓN

Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los tres nuevos prófugos

La causa por los homicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez sumó tres pedidos de captura. El juez solicitó que se otorgue recompensa.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta
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La investigación por el triple de crimen de Florencio Varela, del que se cumplió un año, sumó tres nuevos pedidos de captura. El Juzgado Federal N°2 de Morón busca detener a Luis Alan Valverde Rodríguez, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire, señalados como integrantes del clan Valverde.

Los tres están vinculados, según determinaron los investigadores, al grupo de presuntos traficantes que aparece detrás de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

&nbsp;Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez.
 Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez.

Para el juez federal Jorge Rodríguez, los sospechosos tenían tareas vinculadas con "la logística de la organización", entre ellas la adquisición de estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias para las actividades del grupo.

La mayoría de los buscados son parientes de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien está detenido en Marcos Paz. 

Manuel Valverde David Rodríguez, señalado como tío de "Pequeño J", permanece prófugo junto a Álex Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamaní, señalados como otros dos jerarcas de la banda del Bajo Flores.

"Papá", el presunto líder de la organización

Uno de los nombres que tomó fuerza en el expediente es el de Luis Alan Valverde Rodríguez. De acuerdo con la investigación, distintos testimonios mencionaban a un hombre conocido como "Papá" como uno de los principales líderes de la organización en el país. 

"Papá" tiene situación migratoria irregular y habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la estructura. Taya Humpire sería su "custodio".

Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los tres nuevos prófugos

La Justicia también pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación establezca una recompensa para obtener información que permita localizar a los prófugos. El requerimiento incluye la intervención de Interpol mediante alertas rojas.

Los movimientos antes de los asesinatos

Kevin Manuel Valverde Urtecho, conocido como "Rulos", es primo de "Pequeño J" y quedó bajo la lupa de los investigadores a partir del análisis de sus movimientos telefónicos.

Triple crimen de Florencio Varela: quiénes son los tres nuevos prófugos

Según estableció el Juzgado Federal N°2 de Morón, el 19 de septiembre de 2025, horas antes de los asesinatos, el teléfono asociado a "Rulos" comenzó a desplazarse hacia la zona sur cerca de las 18:10.

El rastreo registró impactos en Gerli, Lanús y Claypole hasta que el dispositivo llegó a Florencio Varela a las 19:53. Permaneció allí hasta las 20:12 y después inició el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según determinaron los investigadores, era uno de los hombres que llevaba droga desde el departamento utilizado por integrantes de la familia Valverde hacia Florencio Varela, donde era comercializada.

Con los nuevos pedidos de captura, la Justicia amplió la lista de personas buscadas por su presunta participación en la estructura relacionada con el triple crimen.

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