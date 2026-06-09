Últimas 24 horas en Mendoza: hospitalizan a 4 presos tras sangrienta pelea, 4 juezas denuncian a un magistrado por mal trato, choques e incendios

Con la reseña de los hechos más impactantes en Mendoza en lo que va del martes:

-Doble siniestro en Tupungato. Primero se incendió un galpón que sufrió daños totales pero no hubo personas heridas. En segundo lugar, los bomberos que íban al lugar, en el camino, chocaron contra el conductor de una moto. Se informó que este último quedó internado en grave estado de salud.

-4 presos fueron derivados al hospital Luis Lagomaggiore. Fue por una pelea desatada en el complejo penitenciario San Felipe, de Ciudad. Uno de ellos quedó internado por heridas y los otros 3 presos retornaron a su celda.

-Alumnos recibieron la vianda de comida con gusanos. El hecho sucedió en la Escuela 1-102 "Entre Ríos", ubicada en el departamento General Alvear. Los reclamos no solo apuntan a la presencia de gusanos. Según relataron los padres, muchos niños se niegan a comer debido al mal aroma y aspecto que presentan los alimentos que reciben, en una jornada escolar que se extiende de 8 a 15 h y por consiguiente no pueden pasar tanto tiempo sin ingerir alimentos.

-Un empleado judicial confesó que robó pruebas y lo condenaron a 4 años de cárcel. Se trata de Walter Alejandro Morán, quien sustrajo teléfonos celulares de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Polo Judicial de Ciudad. Una investigación determinó su culpabilidad.

-Cuatro juezas declararán contra el juez federal mendocino Pablo Salinas. Fue denunciado por sus colegas del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 por violencia verbal, gestual y psicológica. El expediente llegó al Consejo de la Magistratura de la nación.

-Siniestro vial en Ciudad. Hubo un choque en inmediaciones de calles Moreno y Bogado. El conductor de una moto sufrió heridas y debió ser hospitalizado.

-Siguen las quejas de los vecinos de la alumna de 13 años que murió atropellada en ruta 15 entre Agrelo y Ugarteche en Luján de Cuyo. Los pasajeros se tienen que alumbrar con el teléfono celular por la falta de luces, el asfalto está molido y no hay refugio para la espera del micro. Denuncian que pasa lo mismo en otros lugares como por ejemplo en el kilómetro 13 de ruta 40 en el departamento Las Heras. No hay luz y los alumnos tienen que esperar el micro a un costado de la ruta sin señalización.

-Van a expropiar unos 21 terrenos en la zona de los corralitos. Será para ejecutar una obra cloacal con el fin de darle una solución a la denuncia penal que hicieron los vecinos de ese lugar por contaminación ambiental.

-Se duplicó la cantidad de personas que viven en situación de calle. Por este motivo habilitarán dos refugios para darle contención a unas 80 personas. Se trata de los dos refugios que funcionaron el año pasado y que volverán a estar disponibles ante la llegada del invierno. El municipio de la Ciudad de Mendoza informó que para el funcionamiento de dichos refugios colaborarán además sindicatos, organizaciones sociales y la iglesia de diversos credos.

-Un importante incendio se produjo en Puente del Inca. El fuego destruyó un local de artesanías y causó daños en más comercios. El siniestro se propagó esta madrugada entre los puestos ubicados a la vera de la Ruta Nacional 7. Se informó que no hubo personas heridas.

-Robaron en una carnicería ubicada en el barrio Bombal. Un delincuente asaltó a los clientes y se llevó mercadería. Sucedió en calle Beltrán y Patricias Mendocinas.

-El FBI capacitó a la Policía de Mendoza para intervenir en ataques y amenazas en escuelas. Especialistas, entrenaron al Grupo Especial de Seguridad (GES) para perfeccionar la respuesta rápida en los primeros minutos de una crisis escolar.

-Continúa sin novedades el caso de los dos mendocinos detenidos en Libia. Familiares de Paula Giménez y Lucas Aguilera esperan que sean deportados. Aguardan información de parte de autoridades por un pedido de visita humanitaria. Ambos quedaron detenidos cuando se dirigían a la ciudad de Gaza.

-Deudas impagables. Lanzan un alerta por el sobreendeudamiento en Mendoza con créditos que la gente toma de las billeteras virtuales. Desde el ámbito oficial piden a la comunidad que tengan cuidado con los intereses abusivos .

-Piden circular con precaución por carril Bandera de los Andes y Alberdi, frente a la terminal. La calzada está embarrada y hay restricción por pérdida de agua y obras que se realizan en el lugar.