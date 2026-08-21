Un adolescente de 14 años ingresó con un rifle a una escuela de Salta y lo exhibió frente a alumnos de primaria

Un momento de extrema tensión se vivió en el Centro Educativo N°8130 "La Huerta", de Salvador Mazza, en Salta, cuando un adolescente de 14 años ingresó al establecimiento con un rifle y exhibió el arma frente a los alumnos.

El hecho sucedió este martes cerca de las 15hs en el establecimiento ubicado en la localidad de Salvador Mazza, a 400 kilómetros de la ciudad capital de Salta, donde el adolescente entró al edificio durante el horario de clases y se dirigió directamente hacia una de las aulas del nivel primario.

Una vez frente a la puerta del salón, el chico mostró el arma de fuego que llevaba en sus manos antes de retirarse del lugar, según informó el medio local El Tribuno.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la escuela, un elemento que resultó clave para la investigación. De este modo, las imágenes permitieron reconstruir el recorrido realizado por el adolescente dentro del establecimiento y avanzar rápidamente con su identificación.

Tras recibir un llamado al sistema de emergencias, efectivos policiales arribaron al lugar y desplegaron un operativo en la zona. A partir del análisis de las imágenes, lograron identificar al adolescente y, por disposición de la Fiscalía interviniente, procedieron a detenerlo.

Los investigadores secuestraron un rifle calibre 22 durante el procedimiento. Ahora la Justicia busca establecer si el arma se encontraba cargada, quién es su propietario y de qué manera llegó a manos del menor. También se intenta determinar si existieron otras personas involucradas en el episodio.

De acuerdo con la información que trascendió, el adolescente ya no concurría a la institución debido a inconvenientes de conducta registrados con anterioridad. Las actuaciones quedaron a disposición del juzgado de menores, que dispuso que permanezca bajo custodia mientras avanza la investigación.

El episodio generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa de Salvador Mazza, donde padres de alumnos reclamaron mayores medidas de seguridad en los accesos.