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Viernes, 14 de agosto de 2026

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Un adolescente de 15 años asesinó de una puñalada a un joven de 26 en una barbería en Dock Sud

El brutal suceso ocurrió en la puerta de un comercio de Dock Sud, donde un chico atacó a la víctima tras una discusión. El menor fue detenido unas horas después del crimen por la Policía y quedó imputado por homicidio simple.

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Un adolescente de 15 años fue detenido en Dock Sud, partido de Avellaneda, acusado de haber asesinado de una puñalada a un hombre de 26 años, durante una pelea ocurrida en la puerta de un comercio. 

El hecho se produjo este jueves alrededor de las 13 en un comercio ubicado sobre Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, cuando la víctima, identificado como Rodrigo Zurich, se encontraba trabajando y conversando con otro joven cuando el acusado ingresó al lugar y comenzó a gritarle e insultarlo, además de desafiarlo a pelear.

La situación continuó en la vía pública luego de que Zurich saliera hacia la puerta del comercio. Allí comenzó un enfrentamiento entre ambos, mientras una cámara de seguridad registraba parte de la secuencia.

En medio de la pelea, el adolescente sacó un cuchillo y apuñaló a Zurich en el tórax. Luego del ataque, el menor escapó del lugar, mientras que la víctima quedó gravemente herida y tuvo que ser asistida de urgencia.

El joven fue trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos intentaron atender la grave lesión que había sufrido. Sin embargo, Zurich murió poco después de ingresar al centro de salud como consecuencia de la herida provocada por el arma blanca.

Efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron localizar y detener al sospechoso poco después del crimen. El adolescente quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Avellaneda-Lanús.

A pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N° 2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el menor, quien quedó imputado por "homicidio simple". La investigación continúa para determinar qué desencadenó la pelea y establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Rodrigo Zurich.

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