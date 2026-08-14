Un adolescente fue atacado de cinco puñaladas y se encuentra en estado crítico

Un adolescente de 16 años se encuentra en estado crítico en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo tras sufrir un ataque con arma blanca el jueves pasado en la ciudad de San Luis.

El violento episodio ocurrió en un complejo ubicado en la manzana 31 del barrio Eva Perón y luego derivó en ataques posteriores que dejaron como saldo otras dos personas con lesiones.

Una llamada al Centro de Operaciones Policiales alertó sobre la situación. Inmediatamente, se desplegó un operativo que incluyó la intervención de personal de la Comisaría 39ª y del cuerpo de operaciones especiales COAR de la Policía de la Provincia de San Luis.

El ataque ocurrió en el barrio Eva Perón, ubicado en la ciudad de San Luis.

Una vecina de 51 años relató a los efectivos policiales que dos hombres arremetieron contra su yerno, el menor de 16 años, y lo hirieron con un cuchillo cuando el joven estaba parado en el frente a la vivienda.

Tras la agresión, los familiares del menor lo auxiliaron. El joven fue evacuado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Cerro de la Cruz.

Debido a la severidad de sus lesiones, las autoridades médicas dispusieron su posterior derivación al Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", un centro de salud de mayor complejidad.

A través de fuentes vinculadas al caso, se determinó que la víctima sufrió cinco heridas de arma blanca. Una de las estocadas le afectó un pulmón, provocándole complicaciones respiratorias.

Tras la agresión contra el adolescente, se registraron más episodios de violencia en las inmediaciones. Las averiguaciones preliminares indican que un grupo de personas arrojó piedras contra la fachada del lugar y dejó herido a un nene de 10 años en la cabeza al ser impactado por un proyectil.

Asimismo, una mujer de 51 años sufrió un corte producido por una hoja metálica a la altura del cuello. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Cerro de la Cruz para recibir atención médica.

El reporte inicial señalaba que los dos agresores del menor habían escapado. No obstante, luego se confirmó la detención de dos hombres que fueron imputados por los delitos de ataque a una propiedad y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

El expediente judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal María Delia Bringas.