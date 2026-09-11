Un adolescente planeaba un ataque armado en su colegio con ayuda de ChatGPT: el FBI lo detectó y fue allanado en Quilmes

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó la vivienda de un adolescente de 15 años en el partido bonaerense de Quilmes tras descubrirse que planificaba un ataque armado contra sus compañeros de colegio utilizando asistentes de inteligencia artificial.

El caso salió a la luz a partir de una alerta enviada por el FBI, que informó a las autoridades locales sobre un usuario de correo electrónico que mantenía conversaciones con ChatGPT relacionadas con la planificación de un posible ataque escolar. La investigación formal comenzó el pasado 19 de agosto.

Según la información incorporada a la causa, el adolescente habría mencionado durante esas conversaciones la intención de concretar un ataque contra un establecimiento educativo a comienzos de 2027, aunque también habría contemplado la posibilidad de adelantarlo. Además, los investigadores detectaron consultas relacionadas con vestimenta y equipamiento de características tácticas.

Los elementos que fueron secuestrados durante el allanamiento en la casa del adolescente que planeaba realizar un ataque armado en su colegio (Imagen Policía Federal Argentina).

Luego de recibir el reporte, intervino la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, que comenzó a realizar tareas de inteligencia digital y de campo para determinar quién se encontraba detrás del usuario. Los agentes utilizaron, entre otras herramientas, técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para reunir información que permitiera avanzar con la identificación.

El trabajo de los investigadores permitió finalmente individualizar al adolescente y localizar su domicilio en Quilmes. Con las pruebas reunidas durante la pesquisa, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, a cargo del fiscal Walter Bruno, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y distintos elementos de características tácticas, entre ellos guantes, prendas camufladas, pasamontañas y gafas de protección. Los dispositivos y los demás objetos quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a los peritajes correspondientes.

El adolescente fue citado a presentarse ante la Fiscalía junto a sus padres y su identidad permanece bajo reserva por tratarse de un menor de edad. La causa fue caratulada como "intimidación pública" y la Justicia continúa con la investigación para determinar el alcance de las expresiones detectadas y analizar la evidencia secuestrada durante el allanamiento.