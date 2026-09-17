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Jueves, 17 de septiembre de 2026

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DETALLES

Un agente penitenciario fue detenido tras ser acusado de balear a un hombre en Santa Fe

El episodio ocurrió en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. La víctima sufrió un roce de bala en la cabeza. Un integrante del Servicio Penitenciario quedó detenido.

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Un agente del Servicio Penitenciario fue detenido tras balear en la cabeza a un hombre de 32 años durante la mañana de este miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El violento episodio ocurrió en inmediaciones de Gobernador Freyre y Callejón El Sable, donde personal policial llegó al lugar tras recibir un aviso sobre una fuerte pelea en la vía pública. Al arribar, los agentes encontraron a dos hombres que se enfrentaban a golpes de puño y procedieron a aprehenderlos.

Mientras los policías trabajaban en el lugar, recibieron una nueva comunicación al sistema de emergencias que alertaba sobre la presencia de una persona que resultó herida de arma de fuego a pocos metros del sitio donde se había producido la pelea.

Los investigadores establecieron inicialmente una posible relación entre ambos episodios. La víctima, de 32 años, había recibido un impacto de bala en la cabeza que, en principio, sería un roce, por lo que tuvo que recibir asistencia médica. Hasta el momento no se informaron mayores detalles sobre su estado de salud.

Un hombre de 38 años, quien se desempeña como agente del Servicio Penitenciario, fue detenido. Según trascendió, el sospechoso cumple funciones en la Unidad Penal Nº 11 de Piñero y quedó señalado como presunto involucrado en el ataque.

La investigación busca ahora reconstruir la secuencia completa del episodio y determinar qué relación existía entre los protagonistas, cómo comenzó la pelea y quién efectuó el disparo. Para ello, se analizan las primeras actuaciones realizadas por los efectivos que intervinieron en la zona.

La causa fue caratulada provisoriamente como "herido de arma de fuego" y quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía en turno deberá avanzar con las medidas necesarias para establecer las circunstancias del hecho y definir la situación procesal de los implicados.

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