Un alumno de 15 años llevó un arma al colegio y se disparó por accidente adentro del aula

Un adolescente de 15 años ingresó con un arma a una escuela de zona oeste y esta se accionó por accidente en medio de un aula. La detonación generó pánico entre docentes y alumnos, aunque no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió este martes en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en la calle Benjamín Matienzo al 6200, en el conurbano bonaerense.

De acuerdo con los datos brindados por fuentes policiales, el menor se presentó en la escuela portando un revólver calibre .32 que llevaba guardado en su mochila.

El adolescente ingresó al colegio con un revólver en su mochila.

Al entrar al salón de clases y arrojar la mochila al piso, el arma se accionó. El fuerte estruendo generado por el disparo activó los protocolos de seguridad del establecimiento educativo y las autoridades escolares dieron aviso inmediato a la Policía.

Tras arribar al lugar, agentes de la Policía Federal entrevistaron al director del colegio, quien ratificó que un estudiante había ingresado con un arma de fuego al edificio.

Durante el operativo policial, los efectivos incautaron un revólver calibre .32 que no llevaba ninguna marca visible y contaba con la numeración correspondiente.

El peritaje sobre el arma determinó que contenía cinco cartuchos intactos y una vaina percutida, la cual se corresponde con el disparo registrado dentro del aula.

Más tarde, la madre del menor involucrado se presentó en el establecimiento y aseguró ante la Policía que no tenía conocimiento sobre cómo su hijo había accedido al revólver.

Según la mujer, el arma pertenecería al padre del estudiante, quien se habría ido de la casa que compartían tras una discusión de la pareja.

El aula donde ocurrió el incidente fue preservada para facilitar el trabajo de los peritos de la Policía Científica y la recolección de evidencias.

En tanto, se abrió una causa penal bajo la carátula de portación ilegal de arma de fuego. Los investigadores buscan determinar quién le dio el arma al adolescente o si él la tomó por iniciativa propia.