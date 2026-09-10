Un bebé de un año murió ahogado luego de caer a una pileta en una casa en Mendoza

Un trágico episodio generó conmoción en las últimas horas. Un bebé de un año murió ahogado este martes luego de caer a la pileta de su casa. La Justicia investiga el hecho para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente

El suceso ocurrió este martes alrededor de las 17 en una casa, ubicada sobre la calle Sueta al 4100, en la localidad mendocina de San Rafael.

Según las primeras informaciones, el pequeño salió por sus propios medios al patio de la vivienda y se acercó hasta la zona de la piscina. Por motivos que todavía no fueron establecidos, cayó al agua.

Al advertir lo ocurrido, su madre salió desesperada y se arrojó a la pileta para rescatarlo. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos. Uno de ellos acudió rápidamente a la propiedad y trasladó en su vehículo a la madre y al bebé hasta el Hospital Schestakow. Según relató el hombre, la mujer llevaba en brazos a su hijo mientras intentaba practicarle maniobras de reanimación.

Una vez en el centro de salud, los médicos asistieron al bebé e intentaron reanimarlo durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el pequeño llegó sin signos vitales y no pudieron revertir su estado.

Las primeras pericias determinaron que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Mientras tanto, los investigadores intentaron obtener el testimonio de la madre para reconstruir los momentos previos a la caída, aunque no pudieron hacerlo debido al profundo estado de crisis en el que se encontraba tras la tragedia.

Ante esta situación, los principales datos con los que cuenta la investigación surgieron del relato del vecino que trasladó a la familia al hospital. La Justicia ordenó las medidas correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la caída del bebé a la pileta y determinar las circunstancias del fatal accidente.