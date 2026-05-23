Un borracho golpeó a su padre con un bloque y luego usó un palo para atacar a su hermana

Un caso de violencia familiar sacudió a los vecinos del barrio de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, luego de que un joven alcoholizado desatara el caos al atacar a su padre, golpear a su hermana y provocar serios destrozos en dos propiedades.

El hecho, que trascendió en las últimas horas, es investigado por la Seccional Nº 63 bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación. El agresor quedó tras las rejas.



La Policía detuvo al atacante, quien quedó tras las rejas.

Según las actas policiales, el conflicto comenzó cuando el implicado regresó a su casa alcoholizado y gritando insultos. Al notar su estado, su padre intentó intervenir para tranquilizarlo. Lejos de calmarse, el joven reaccionó de forma desmedida: amenazó de muerte a su progenitor y comenzó a arrojarle bloques de construcción que rompió en el lugar.

La hermana del atacante, que vive en una casa cercana, escuchó los gritos de auxilio y corrió para defender a su padre. Sin embargo, su llegada alteró aún más al agresor.

El sujeto se trasladó hasta la vivienda de la mujer y, armado con un palo, rompió las ventanas y la puerta de entrada. Luego de un violento forcejeo, la golpeó ferozmente con el objeto contundente.

En medio del descontrol, los efectivos policiales lograron reducir al atacante

Alertados por la situación, los efectivos policiales arribaron rápidamente al domicilio. Con el permiso de las víctimas, los agentes ingresaron al predio, redujeron al atacante en medio del caos y lo llevaron a la comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.