Un cadete denunció que 7 compañeros lo abusaron en manada en una escuela de formación de agentes penitenciarios

Un total de 7 aspirantes de la Escuela Penitenciaria N° 7, asentada en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, quedaron detenidos tras haber sido denunciados por el abuso sexual de un compañero de formación dentro de la misma institución.

La denuncia inicial fue de la víctima, un cadete de 19 años de la Escuela de Aspirantes al Servicio Penitenciario de Santa Fe, que fue formalizada por la dirección de la Escuela, lo cual originó un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que derivó en la detención de los acusados, de la misma edad.

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigación Criminal de Santa Fe, calificó el hecho como "absolutamente extraordinario, terrible y grave".

El funcionario agregó que todos los implicados en el "abuso colectivo" son varones, mayores de edad y que cursan el primer año de formación porque ingresaron a la institución en marzo último.

El operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) derivó en la detención de los acusados.

La causa quedó a cargo de Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual.

Los detenidos serán sometidos a una audiencia de imputación de cargos y luego otra donde se fijarán medidas cautelares. Allí se decidirá si continúan privados de libertad o no durante el proceso.

El denunciante relató que un grupo de compañeros se arrojó encima de él y que otro joven quiso bajarle el pantalón aprovechando que estaba limitado para impedirlo.

Galfrascoli indicó que la causa se inició bajo la figura de "abuso sexual simple con circunstancias agravantes". Esa carátula, aclaró, es provisoria y puede cambiar tras los informes de los equipos médico y psicológico que acompañan a la víctima.

"Es un delito grave, pero de instancia privada", siguió, en alusión a que la propia víctima fue quien decidió denunciar el hecho. "Estamos acompañando con todas las herramientas que tenemos a la familia de la persona que sufrió este delito. El propio Servicio Penitenciario está al lado de la víctima, haciéndose cargo de la situación como corresponde", agregó el director provincial.