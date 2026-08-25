Un camión que circulaba en contramano chocó contra un auto y lo aplastó: no hubo muertos de milagro
El accidente ocurrió sobre la avenida Diego Armando Maradona al 4300, en San Justo. Los ocupantes de los vehículos sufrieron heridas, pero no de gravedad.
Un camión que, según las primeras pericias, circulaba en contramano, terminó chocando contra un auto y aplastándolo, en un accidente que solo tuvo heridos leves y una persona hospitalizada.
El siniestro se produjo sobre la avenida Diego Armando Maradona al 4300, ex Camino de Cintura (Ruta 4), en San Justo, en el límite con La Tablada y en dirección hacia Morón.
Tras la colisión, el camión perdió la estabilidad, volcó y su acoplado prácticamente aplastó al auto.
La posición final de ambos vehículos dejó atrapados a los ocupantes, que necesitaron ser auxiliados para poder salir.
Bomberos de San Justo desplegaron un operativo para liberar a las personas, que sufrieron politraumatismos, mientras que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires también trabajaron en el lugar del accidente.
El conductor del automóvil fue rescatado y llevado al Hospital Zonal, donde quedó internado fuera de peligro pese a la violencia del impacto. En cuando al estado del resto de las personas no trascendieron mayores detalles.
La principal hipótesis sobre la mecánica del choque, de acuerdo a la reconstrucción del accidente y a cómo quedaron posicionados los vehículos, apunta a que el camión circulaba en sentido contrario al tránsito.