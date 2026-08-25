Un camión que circulaba en contramano chocó contra un auto y lo aplastó: no hubo muertos de milagro

Un camión que, según las primeras pericias, circulaba en contramano, terminó chocando contra un auto y aplastándolo, en un accidente que solo tuvo heridos leves y una persona hospitalizada.

El siniestro se produjo sobre la avenida Diego Armando Maradona al 4300, ex Camino de Cintura (Ruta 4), en San Justo, en el límite con La Tablada y en dirección hacia Morón.

Tras la colisión, el camión perdió la estabilidad, volcó y su acoplado prácticamente aplastó al auto.

La posición final de ambos vehículos dejó atrapados a los ocupantes, que necesitaron ser auxiliados para poder salir.

Bomberos de San Justo desplegaron un operativo para liberar a las personas, que sufrieron politraumatismos, mientras que efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires también trabajaron en el lugar del accidente.

El conductor del automóvil fue rescatado y llevado al Hospital Zonal, donde quedó internado fuera de peligro pese a la violencia del impacto. En cuando al estado del resto de las personas no trascendieron mayores detalles.

La principal hipótesis sobre la mecánica del choque, de acuerdo a la reconstrucción del accidente y a cómo quedaron posicionados los vehículos, apunta a que el camión circulaba en sentido contrario al tránsito.