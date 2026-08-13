Un cardiólogo apuntó contra los médicos que atendieron a Diego Maradona: "Estaba cursando complicaciones y no adoptaron ninguna medida"

Un cardiólogo declaró este jueves en el segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y consideró que el paciente debió haber sido medicado de por vida tras el episodio de Punta del Este.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

El testigo sostuvo que el paro cardíaco sufrido por el célebre futbolista en el 2000 fue una miocardiopatía dilatada vinculada a tóxicos.

Di Niro consignó, en este sentido, que esos eventos dejan lesiones crónicas y definitivas para toda la vida, al tiempo que calificó de "raro" que cardiopatía de ese tipo que no genere secuelas.

"Era posible observar en el paciente cambios de comportamientos y signos que estaba cursando complicaciones y que los médicos tratantes no cambiaron comportamiento, no adoptaron ninguna medida", señaló, al apuntar contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

La Junta Médica Interdisciplinaria, solicitada por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra, determinó que el corazón del paciente estaba excedido de tamaño.

A su vez, ratificó el resultado de la autopsia efectuada en la Morgue de San Fernando: insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada.

Conforme a otras de las conclusiones de la junta médica, el paciente agonizó durante "12 horas" desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros, uno de los puntos más cuestionados por las defensas.

Otro de los ítems más importantes del análisis sostiene que el célebre futbolista, "al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud".

Además, los especialistas consignaron que el equipo médico fue "inadecuado, deficiente y temerario", mientras que agregan: "Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando ‘a su suerte' el estado de salud del paciente".

El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.