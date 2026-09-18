Un carpintero fue detenido luego de atacar a su socio mientras dormía: le disparó en la cara e intentó ahorcarlo con un cable

Un brutal ataque generó conmoción en las últimas horas. Un hombre fue detenido en un taller del barrio porteño de Chacarita, acusado de intentar asesinar a su socio mientras dormía. Según la investigación, le disparó dos veces en la cara con un revólver calibre 22 y luego intentó ahorcarlo con un cable.

El hecho sucedió en el taller donde trabajaban ambos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la víctima se encontraba durmiendo cuando fue sorprendido por el acusado, quien ingresó a la habitación y efectuó dos disparos a quemarropa contra su rostro.

Los proyectiles impactaron en el pómulo derecho de la víctima, quien reaccionó de inmediato y comenzó a forcejear con el agresor. Durante el enfrentamiento, el carpintero le habría apoyado el arma en el cuello y gatillado al menos tres veces más, aunque los disparos no salieron.

Además, según la investigación, lo amenazó de muerte e intentó ahorcarlo con un cable. La víctima consiguió liberarse y llegar hasta una ventana, desde donde comenzó a pedir ayuda a los gritos. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron al 911.

Minutos después, efectivos de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar, redujeron al sospechoso y concretaron su detención. La víctima fue asistida luego del ataque.

Por su parte, la auxiliar fiscal Natalia Pla solicitó que el acusado continuara detenido y la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 15, ordenó la prisión preventiva.

El hombre quedó imputado por homicidio simple en grado de tentativa, agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, además de portación de arma de fuego de uso civil condicional. La causa continuará bajo investigación del fiscal Miguel Ángel Kessler.