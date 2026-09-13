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Domingo, 13 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Un chofer de la línea 527 murió al chocar el colectivo contra el frente de una casa

El conductor, que iba con el vehículo sin pasajeros, falleció en el acto. Ocurrió en Temperley.

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Un chofer de la línea 527 murió luego de chocar el colectivo contra el frente de una casa, en la localidad bonaerense de Temperley.

Al momento del accidente el colectivo no llevaba pasajeros, y vecinos aseguraron que el conductor circulaba a alta velocidad.

El choque ocurrió pasadas las 23 del sábado, en la intersección de Caaguazú y Dinamarca, en el partido de Lomas de Zamora.

La trompa del colectivo quedó dentro de la propiedad y provocó importantes destrozos en la vivienda.

La Policía Bonaerense investiga las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la unidad.

Un chofer de la línea 527 murió al chocar el colectivo contra el frente de una casa en Temperley.
Un chofer de la línea 527 murió al chocar el colectivo contra el frente de una casa en Temperley.

"Nos salvamos de milagro"

En la vivienda afectada estaban celebrando un cumpleaños. "Después de cortar la torta sentimos la explosión. Ahí vi a mi marido tirado con los escombros encima", indicó una mujer a LN+.

La vecina relató el dramatismo del momento inesperado, en medio del festejo:"No sabíamos qué había pasado. Estábamos atrapados. Nos salvamos de milagro", recordó.

"Estábamos todos asustados. No entendíamos qué pasaba. Mi marido logró sacar la reja, salir y así como pudo intentó asistir al chofer, pero no pudo hacer nada. Estaba sin vida", completó.

Otro de los habitantes de la propiedad aseguró que se salvó de sufrir las consecuencias del impacto porque "por suerte estaba trabajando" y que uno de los ambientes afectados es donde suele dormir.

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