Un colectivo se incrustó contra una casa en Ingeniero Budge: el chofer resultó herido

Un colectivo de la línea 552 chocó este lunes contra una vivienda en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, en un impactante accidente que generó un importante operativo de emergencia.

El hecho ocurrió este lunes por la mañana en la zona de Saladillo y Azamor, cuando el vehículo realizaba su recorrido habitual por la localidad bonaerense.

Por motivos que todavía no fueron determinados, el colectivo se subió a la vereda y terminó impactando contra el frente de una casa. Tras el choque, acudieron al lugar Bomberos de Lomas de Zamora, Defensa Civil y médicos municipales para asistir a las personas involucradas.

El accidente ocurrió frente a una casa en el barrio de Ingenerio Budge.

Según explicó Gustavo Luizzi, jefe de Bomberos de Lomas de Zamora, se realizó un triage para evaluar a los pasajeros. "Por suerte, se pudo sacar a todos los pasajeros", señaló. Además, confirmó que ninguno de ellos sufrió lesiones, mientras que el conductor presentó algunas heridas leves.

Los habitantes de la vivienda tampoco resultaron heridos. Sin embargo, permanecieron dentro de la propiedad por cuestiones de seguridad mientras los equipos de emergencia evaluaban los daños.

Por el momento, no se pudo determinar qué provocó el accidente. Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a una posible descompensación del conductor, aunque también se analiza la posibilidad de un desperfecto mecánico.

El impacto provocó importantes daños tanto en el colectivo como en el frente de la propiedad. Ahora, las autoridades deberán establecer las causas concretas del choque y determinar si la vivienda sufrió daños que puedan afectar su habitabilidad.