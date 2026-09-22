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Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Un conductor alcoholizado chocó tras perder el control de su auto y mató a una mujer de 44 años

El accidente ocurrió en la avenida Otero, en Pontevedra, Merlo. El conductor perdió el control de su auto, cruzó el boulevard y chocó contra el vehículo de la víctima, quien regresaba de trabajar.

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Un trágico accidente ocurrió en Pontevedra, partido de Merlo, donde una mujer de 44 años murió luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y chocara contra el auto en el que viajaba

El hecho ocurrió el sábado por la tarde sobre la avenida Otero, a la altura de la calle Rivera Indarte. La víctima fue identificada como Mariela Pollio, una vecina de González Catán que regresaba a su casa después de trabajar. 

La mujer se trasladaba a bordo de un Citroën C4 cuando fue impactada por un Renault 19. Según informaron fuentes de la investigación, el conductor del Renault fue identificado como Raúl Bejas, de 38 años. 

Por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo, atravesó el boulevard central y terminó chocando contra el auto en el que se encontraba Pollio.

Testigos señalaron que el hombre presentaba un fuerte aliento a alcohol después del choque. Además, viajaba acompañado por una mujer y tres menores, quienes sufrieron heridas de carácter leve.

Luego del siniestro, inspectores de tránsito realizaron un test de alcoholemia al conductor, que dio positivo. Sin embargo, no trascendió el nivel registrado. También se le practicó una extracción de sangre para realizar una pericia toxicológica.

Por disposición del juez de Garantías N° 2 de Morón, Ricardo Fraga, Bejas quedó detenido. La investigación está a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, de la UFI N° 6 de Morón.

Pollio trabajaba en un comercio de González Catán, estaba casada y era madre de tres hijos. Tras conocerse la noticia, familiares y amigas la despidieron con mensajes en redes sociales y destacaron su carácter afectuoso y su permanente sonrisa.

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