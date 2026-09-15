Un conductor atropelló y mató a un hombre de 42 años: tenía cinco veces más del alcohol en sangre permitido para manejar

Un hombre de 42 años murió atropellado por un conductor de 34 que manejaba en estado de ebriedad y había quintuplicado el límite de alcohol permitido para los conductores particulares. Tras el siniestro, se dio a la fuga y fue detenido metros más adelante.

El hombre que se encontraba a bordo de un Peugeot 207 manejaba con 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre, según arrojó el test de alcoholemia que le realizaron luego del trágico hecho, cuando en la ciudad de Maipú, el límite permitido es de 0,5.

El conductor tenía 2,62 gramos de alcohol en sangre.

A pocas cuadras del lugar del incidente, K.I.C., fue detenido y el vehículo fue secuestrado para la realización de las pericias correspondientes e intervino la Policía Científica para determinar la mecánica del hecho.

Por su parte, la víctima fatal identificada como S.A.O., sufrió la fractura del cráneo, traumatismo facial y fractura del fémur izquierdo como consecuencia del impacto a alta velocidad. Los servicios de emergencias médicas constataron el fallecimiento en el lugar de los hechos.

Qué se sabe del hecho

El trágico accidente ocurrió el pasado miércoles 2 de septiembre cerca de las 6:40 en la intersección de las calles María Auxiliadora y Bordín; sin embargo, trascendió en las últimas horas.

Las autoridades policiales habían sido advertidas sobre un Peugeot 207 color negro, que circulaba a alta velocidad; que había atropellado a un peatón y que lo dejó gravemente herido sobre la vía pública.

El vehículo había sido localizado minutos más tarde de esta advertencia sobre la calle Triángulo Bernal, del barrio 25 de Mayo de la localidad de Maipú, y detuvieron al conductor luego de realizarle el test de alcoholemia.



