Un custodio de la ministra Monteoliva se tiroteó con motochorros: baleó a dos y terminó herido

Un suboficial mayor de la Policía Federal que se desempeña como custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se tiroteó con dos motochorros que intentaron asaltarlo, hirió de bala a ambos, pero también recibió un disparo en un brazo.

El episodio ocurrió este martes en la intersección de Gallardo y Dragones, en el oeste del Conurbano. David Alberto Farias estaba por ingresar a su vivienda a bordo de un Toyota Etios rojo cuando fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una moto.

Según la información proporcionada, uno de los asaltantes extrajo un arma de fuego, efectuó un disparo contra el vehículo y el proyectil impactó en el cristal de la puerta delantera izquierda. Ante esa agresión, el policía de 61 años respondió con su arma reglamentaria.

Farías resultó herido de bala en su brazo izquierdo y recibió atención en el Hospital Simplemente Evita. Los sospechosos también fueron alcanzados por disparos: uno de ellos quedó tendido a pocos metros del lugar, mientras que el otro logró escapar inicialmente.

La motocicleta en la cual se movilizaban los delincuentes.

El sujeto que quedó en el lugar del hecho fue identificado como Ariel Ignacio Arébalos, de 28 años, quien sufrió una herida en la región lumbar. El prófugo, Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24, fue trasladado minutos después al mencionado nosocomio, a donde familiares lo llevaron con cinco impactos de arma de fuego.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, quien ordenó la detención de ambos acusados. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y portación ilegal de arma de guerra.

Así quedó el auto que utilizaba el policía atacado por motochorros.

Durante las actuaciones fueron secuestradas las armas utilizadas, la motocicleta y el vehículo en el que los familiares trasladaron a uno de los heridos. También se incautó un arma que estaba dentro de ese rodado.

Por su parte, al suboficial mayor se le tomó declaración y se le secuestró su arma reglamentaria. Además, se realizaron pericias sobre el Toyota Etios en el cual se trasladaba.