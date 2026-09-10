Un nene de 5 años fue atado salvajemente por un dogo en General Pico

Un nene de 5 años fue atacado por un perro Dogo Argentino en el barrio Ranqueles de General Pico, La Pampa, y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo.

El dramático hecho ocurrió en la calle 31, entre 40 y 42, donde el menor fue sorprendido por el perro y sufrió varias mordeduras.

Su madre, Daiana Flores, difundió imágenes de las lesiones en las redes sociales y aseguró que el ataque podría haber tenido consecuencias mucho más graves.

"Mi nene llevaba puesto un buzo y una campera de algodón y, aun así, el perro logró lastimarlo. Sinceramente, siento que la sacó barata", expresó la madre del nene al relatar lo ocurrido en las redes sociales.

Luego del ataque, la mujer llevó a su hijo a una guardia médica para que recibiera atención por las heridas. Además, realizó una exposición policial en la dependencia del barrio Ranqueles y comunicó lo ocurrido a los propietarios del perro.

Flores también manifestó su preocupación por el riesgo que representa que animales de gran porte circulen por la calle sin la supervisión de sus dueños. En ese sentido, remarcó que las heridas podrían haber sido todavía más graves si el animal hubiera alcanzado otra zona del cuerpo del menor.

"Si ese perro lo agarraba del cuello me lo podía matar", sostuvo la mujer, todavía conmocionada por el episodio. Mientras tanto, el caso quedó expuesto ante las autoridades a partir de la presentación policial realizada por la familia y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los propietarios y el control de perros potencialmente peligrosos.