Un falso médico acusado de estafar a pacientes graves fue detenido en Almagro: estaba escondido en un hotel alojamiento

Pablo Emanuel Thomas Llanes, el hombre de 39 años acusado de hacerse pasar por médico para estafar a pacientes con enfermedades graves, fue detenido este domingo en un hotel del barrio porteño de Almagro.

La captura se concretó luego de que la encargada del establecimiento lo reconociera al verlo en una nota periodística en la que se informaba que era buscado por la Justicia.

El sospechoso, oriundo de Tucumán, se encontraba alojado en la habitación N° 10 de un hotel ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4300. La mujer dio aviso a la Policía de la Ciudad y los efectivos comprobaron que sobre Thomas Llanes pesaba un pedido de captura vigente desde julio, en el marco de una investigación por estafa.

Según la investigación, el acusado se presentaba como médico de distintos hospitales y aprovechaba la situación de familias que atravesaban enfermedades graves. Bajo falsas identidades, ofrecía gestionar estudios, tratamientos o intervenciones médicas que nunca concretaba y luego solicitaba dinero para supuestos insumos, tras lo cual cortaba el contacto con las víctimas.

Uno de los casos que permitió identificarlo comenzó cuando un hombre buscaba conseguir de manera urgente una resonancia magnética con contraste para su cuñado, diagnosticado con un tumor óseo.

A través de una enfermera llegó hasta un hombre que se presentó como el "Dr. Lucas Miciones", supuesto jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Fernández. El falso profesional pidió inicialmente $110.000 para comprar el supuesto líquido de contraste y luego otros $30.000 por el envío.

El hombre fue aprehendido en un hotel alojamiento del barrio porteño de Almagro.

El engaño quedó al descubierto cuando la víctima y su cuñado se presentaron el 10 de julio en el Hospital Fernández y descubrieron que allí no trabajaba ningún médico llamado "Lucas Miciones". Cuando intentaron comunicarse nuevamente con el supuesto profesional, habían sido bloqueados de WhatsApp. Los investigadores también determinaron que las líneas telefónicas utilizadas estaban registradas a nombre de terceros y eran empleadas para dificultar el rastreo.

La pesquisa además vinculó a Thomas Llanes con otros hechos similares en distintas provincias. Entre ellos, una denuncia en Catamarca por una estafa de unos $450.000 vinculada con la supuesta atención de una menor en el Hospital Garrahan y otros antecedentes en Cañuelas, Santiago del Estero y Misiones. También fue señalado por utilizar diferentes identidades para presentarse como médico o representante de personas conocidas.

La causa está a cargo de la UFI N° 2 de Ituzaingó, dirigida por la fiscal María Alejandra Bonini, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6. Thomas Llanes quedó a disposición de la Justicia y los investigadores buscan determinar el alcance de las maniobras que se le atribuyen y si existen otras personas que hayan sido víctimas del falso médico.