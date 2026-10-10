Un hombre apuñaló a su ex pareja embarazada de cinco meses y le perforó un pulmón

Un hombre apuñaló a su expareja, una joven de 27 años que está embarazada de cinco meses, y le provocó una lesión en el pulmón izquierdo. La mujer fue trasladada de urgencia y permanece internada.

Este brutal caso de violencia de género ocurrió durante la madrugada del miércoles en una vivienda del barrio Independencia, en el norte argentino, situada sobre el pasaje 405, entre las calles 506 y 507.

Según la denuncia, Rocío Santillán se presentó en la casa de Víctor Omar Pereyra, de 28 años, para buscar sus pertenencias y terminar la relación.

De acuerdo con El Liberal, el hombre no aceptó la separación y reaccionó de manera violenta. Primero, la golpeó con los puños en el abdomen y luego la atacó con un arma blanca.

La agresión le provocó heridas en la zona del hombro izquierdo y el omóplato.

Cómo evoluciona la joven embarazada tras el ataque





La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde le realizaron una tomografía para evaluar el alcance de las lesiones. Los estudios confirmaron que la puñalada le perforó el pulmón izquierdo.

Ante la gravedad del cuadro, los médicos le colocaron un tubo de drenaje pleural para estabilizar su respiración.

La joven permanece internada bajo observación, mientras el equipo médico sigue de cerca su evolución y la de su embarazo.

Qué lesiones sufrió la víctima





Además de la herida provocada por el arma blanca en la zona del hombro izquierdo y el omóplato, los profesionales constataron que la mujer presentaba múltiples golpes en el abdomen.

Estas lesiones coinciden con la denuncia, en la que señaló que Pereyra la había golpeado con los puños antes de atacarla con el arma blanca.

Qué medidas tomó la Fiscalía tras la agresión





La fiscal de turno, Fernanda Vittar, intervino en el caso luego de recibir la información sobre el ataque.

Como la joven no estaba en condiciones de declarar debido a su estado de salud, ordenó que se le tome la denuncia cuando pueda hacerlo.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internada bajo observación médica.

También dispuso una revisión por parte de un médico policial para certificar las lesiones. La declaración de la víctima será importante para avanzar con la investigación.

Cómo intervino la Policía





Efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 16 tomaron conocimiento del hecho después del ingreso de la mujer al hospital.

La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso las primeras medidas para documentar la agresión.

Además, se indicó entrevistar a la madre del acusado, quien acompañaba a la joven, para sumar información sobre lo ocurrido.