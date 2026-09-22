Un hombre dejó encerrada en el auto a su hija de 7 años para irse a un boliche y le pidió: "No le cuentes a tu mamá"

Un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada dentro de un auto para irse a un boliche, le pidió que no le avisara a su mamá y le prometió que sería "por una hora", aunque la nena pasó más de tres sola hasta que fue rescatada por la Policía.

El hecho se descubrió la madrugada del domingo en Río Gallegos, Santa Cruz, después de que el playero de una estación de servicio ubicada en Entre Ríos y Zapiola denunciara que un Volkswagen Gol bloqueaba el acceso a los surtidores.

La nena quedó encerrada en un auto que obstruía el ingreso a la playa de la estación de servicio (Google Maps).

Cuando los efectivos policiales llegaron, a las 5:30 aproximadamente, se encontraron con un escenario impactante: en el interior del vehículo estaba encerrada una menor de edad, quien fue rescatada, según información publicada por La Opinión Austral.

La nena había ido a una piyamada, pero le pidió al papá que la fuera a buscar. El hombre la retiró cerca de las 2:30, se dirigió a la estación de servicio, le dijo a su hija que lo esperara "sólo una hora" encerrada en el auto y le pidió que no le contara nada a la mamá.

La nena obedeció y el padre se fue al local bailable que estaba ubicado a algunos metros del lugar. Sin embargo, la criatura le empezó a mandar mensajes para que volviera, aunque no obtuvo respuesta.

Finalmente, el padre fue localizado en un boliche ubicado en Zapiola al 500. Tras ser identificado, personal de Tránsito Municipal le realizó un test de alcoholemia y el vehículo fue secuestrado.

La denuncia judicial fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos, y tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El antecedente que generó conmoción

Un dato que surgió con el correr de las horas provocó estupor: hace poco más de un mes, el hermano mayor de la nena, también menor de edad, había quedado encerrado solo en la casa de su padre.

El chico consiguió escapar por una ventana, sus abuelos paternos que viven a pocos metros advirtieron que el adolescente estaba cruzando un paredón y decidieron llevarlo con la mamá.

Los dos menores de edad se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida establecido mediante un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº 3.