Un hombre murió de una puñalada en el pecho tras una discusión en plena calle en Córdoba

Un crimen generó conmoción en la provincia de Córdoba. Un hombre murió luego de ser apuñalado durante una discusión ocurrida en plena vía pública en la localidad cordobesa de Las Varillas, ubicada en el departamento San Justo.

El episodio ocurrió este lunes cerca de las 17 sobre la calle San Martín al 600. De acuerdo con las primeras informaciones, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una pelea entre dos personas. Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal médico encontraron a uno de los involucrados gravemente herido.

Los paramédicos constataron que la víctima presentaba una herida punzante en el pecho y confirmaron su fallecimiento en el lugar. Por el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad del hombre asesinado.

Según las primeras averiguaciones, la agresión se habría producido en el marco de una discusión espontánea que escaló hasta derivar en el ataque fatal. Los investigadores intentan determinar cómo se desarrolló la secuencia y si existían conflictos previos entre los involucrados.

La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía correspondiente, que trabaja sobre la hipótesis de un homicidio en ocasión de riña. En este contexto, se ordenaron diversas pericias y la recolección de testimonios para reconstruir los momentos previos al crimen.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el principal sospechoso ya habría sido identificado por los investigadores. Mientras tanto, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en distintos puntos de la ciudad para localizarlo y concretar su detención.