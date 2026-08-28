Un hombre fue detenido luego de intentar entregar a sus dos hijos a cambio de camionetas en Misiones

Un hombre de 38 años fue detenido en Aristóbulo del Valle, Misiones, luego de que su expareja lo denunciara por el contenido de un audio en el que presuntamente habría ofrecido entregar a dos de sus hijos a cambio de camionetas. La mujer recibió el mensaje y decidió acudir a la Comisaría de la Mujer, donde alertó a la Policía sobre la situación.

Según explicó Omar Michelich, jefe de la Unidad Regional XI, el acusado habría planteado la posibilidad de entregar a uno de los cuatro menores a cambio de una camioneta y obtener otro vehículo mediante una segunda transacción. A partir de la denuncia, los investigadores dieron intervención al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá, a cargo del juez Alarcón.

El magistrado ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un allanamiento nocturno para avanzar con la investigación. El procedimiento comenzó cerca de las 23 del miércoles en una vivienda ubicada en el barrio Municipal, donde los efectivos policiales detuvieron a Ramón V., padre de los cuatro niños.

Durante el operativo, los agentes secuestraron los celulares de la denunciante, del acusado y de una tercera persona cuya relación con el hecho todavía no fue determinada. Los dispositivos serán sometidos a peritajes tecnológicos con el objetivo de establecer si existieron conversaciones vinculadas con el supuesto intercambio y si hubo otras personas que pudieran haber participado.

La causa fue caratulada como "supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución". Uno de los principales objetivos de los investigadores será determinar si el contenido del audio se trató de una propuesta concreta y si existía algún acuerdo previo con terceros para llevar adelante la presunta entrega de los menores.

Luego de la intervención policial, los cuatro hijos del detenido, de 11, nueve, cinco años y un año y ocho meses, quedaron provisoriamente bajo el cuidado de una tía paterna. Además, una psicopedagoga y una asistente social comenzaron a brindarles contención, mientras que se prevé la intervención de la Secretaría de la Niñez y la Juventud de Aristóbulo del Valle para realizar el seguimiento del grupo familiar.

Por otra parte, Michelich señaló que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad. Los padres están separados y los chicos permanecían bajo el cuidado de su padre desde hacía un tiempo, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió internación.

Por último, la Policía informó que el detenido posee antecedentes por distintos delitos y por consumo de estupefacientes, por lo que ahora se deberá establecer si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando envió el audio que dio origen a la investigación.