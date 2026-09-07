Un hombre fue detenido tras apuñalar a dos personas en una estación de servicio de Recoleta

Una violenta discusión en una estación de servicio del barrio porteño de Recoleta terminó con dos personas apuñaladas y un hombre de 36 años detenido.

El episodio ocurrió pasadas las 20 de este domingo en la esquina de Paraguay y Montevideo, luego de un enfrentamiento entre un cliente y un empleado del lugar.

Según las primeras informaciones, el acusado, identificado como Miguel Pérez Allen, habría amenazado al playero con sacar un cuchillo durante la discusión. Luego de subir a su vehículo y alejarse unos metros, regresó al lugar y volvió a enfrentarse con el trabajador.

En ese momento, un hombre de 61 años y su hijo, de 28, que se encontraban en la estación de servicio, decidieron intervenir al advertir que la pelea había escalado. Cuando intentaron separar a los involucrados, el agresor habría sacado un cuchillo tipo Tramontina y los atacó.

Como consecuencia del ataque, el joven recibió una herida en la zona del cuello, mientras que su padre fue apuñalado en la pierna izquierda. Tras el episodio, el acusado habría intentado descartar el arma en un cesto de residuos ubicado en la zona de los surtidores, pero los investigadores lograron secuestrarla.

Personal de la Policía de la Ciudad llegó al lugar luego de un llamado al 911 y detuvo al sospechoso. Fuentes policiales señalaron que el hombre tenía antecedentes penales. En tanto, una ambulancia del SAME asistió a los dos heridos.

Los dos hombres fueron atendidos por el personal médico y se encuentran fuera de peligro. La investigación busca determinar con precisión cómo comenzó la discusión y las circunstancias en las que se produjo el ataque con el arma blanca.