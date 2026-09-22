Un hombre perdió la visión de un ojo al ser agredido por patoteros: hay dos hermanos apresados

Un hombre de 59 años perdió la vista del ojo derecho al ser agredido por varios patoteros, en un tremendo suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. A raíz de lo ocurrido, los pesquisas policiales detuvieron a dos hermanos, que amenazaban a las personas mediante armas de juguete.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Juan Antonio Carrión.

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Según agregaron los informantes, los hechos comenzaron el 19 de julio cuando el hombre salió de su finca para efectuar compras en un kiosco del barrio, oportunidad en la que fue interceptado por los malvivientes, quienes lo atacaron a golpes, provocándole cortes y otras lesiones.

Trascendió que Carrión luego debió ser conducido hasta la Unidad de Pronta Atención N° 17 y posteriormente se lo envió al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Isidoro Iriarte, donde los médicos del centro asistencial certificaron que había perdido la visión del ojo derecho por el terrible castigo.

Se realizaron diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) local realizaron días pasados varios allanamientos en ese vecindario, ocasión en la que apresaron a dos hermanos, de 30 y de 26 años.

Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar tres réplicas de pistolas y un aparato de telefonía celular.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado en grado de tentativa", el doctor Jorge Esteban Saizar, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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