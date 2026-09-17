Un imputado del Caso Loan volvió a culpar a la tía Laudelina: "Siete veces pedí su detención"

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanudó con una nueva declaración del imputado Walter Maciel, que ayer también respondió preguntas de la fiscalía. Además del ex comisario de 9 de Julio, la audiencia 28 también convocó al testigo Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Policía de Corrientes.

En un pasaje de su declaración, Maciel apuntó directamente contra la abogada defensora de Laudelina Peña, Mónica Chirivín: "En Buenos Aires me llegó un mensaje de un preso. Un preso me dice ‘soy fulano, te manda saludos la doctora Chirivín, que hagas lo que ya sabés'. Esto lo guardé todo el tiempo que estuve detenido. Esto es real y este detenido existe".

"Quiero saber a qué se refiere con que haga lo que yo sé. El detenido está identificado", añadió. Y solicitó agregar el hecho como prueba al expediente.

"Resulta que fui el primero en estar en el lugar y cuando veo que están mintiendo descaradamente me da un calor. Hay abogados que, hasta el día de hoy, quieren implantar teorías del delito que no tienen asidero ni pruebas. Y nos quieren desprestigiar en todos los aspectos", criticó Maciel.

Y afirmó: "Voy a ser juzgado por ustedes y la sentencia que me corresponda conforme a derecho, lo voy a aceptar. Y espero que sea mi absolución porque considero que soy inocente".

"Después de escuchar varios testimonios, yo no estaba equivocado: la única persona que me hizo dudar y sospeché desde un primer momento es Laudelina. Porque no me miraba a la cara, me quería dirigir la investigación, todo el tiempo pendiente del teléfono", acusó Maciel.

Y apuntó: "Yo tendría que haber denunciado en ese momento porque el fiscal no se abocó y no dirigió la investigación nunca, ni siquiera habló o tomó compromiso con la madre (de Loan). Siete veces pedí la detención de Laudelina Peña y no la detuvo porque iba a ser testigo de sus actuaciones, habiendo tantos testigos. Es uno de los responsables del escándalo jurídico que hubo en la primera etapa".



