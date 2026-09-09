Un joven de 19 años mató a tiros a su novia e hirió a su suegro tras una fuerte discusión en Ituzaingó

Un joven de 19 años es intensamente buscado por la Policía acusado de haber asesinado a tiros a su novia de 18 años durante una discusión ocurrida este martes por la tarde en una vivienda de Ituzaingó.

El hecho sucedió este martes en una vivienda bonaerense, ubicado sobre Almagro al 2500, donde llegó el sospechoso, identificado por sus iniciales como E.B., y comenzó una discusión con su pareja.

El enfrentamiento habría estado relacionado con una situación de celos y se agravó cuando intervino el padre de la joven. En ese momento, E.B. habría sacado un arma de fuego y disparado contra ambos. Uno de los proyectiles alcanzó a su novia, mientras que otros dos impactaron en las piernas del padre de la víctima. Tras el ataque, el joven escapó del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, el sospechoso habría llegado en un automóvil, pero huyó a pie después de los disparos y llevaba el arma en la mano. La mujer contó que su pareja pasó por el lugar poco después del ataque y encontró a la joven gravemente herida.

Tras el llamado al 911, efectivos de la Comisaría 4ª de Ituzaingó acudieron al domicilio. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde murió debido a las heridas sufridas. El padre también resultó herido y recibió atención médica.

Mientras tanto, E.B. continúa prófugo y es buscado por la Policía. Los investigadores indicaron que el joven tendría domicilio en el partido de Merlo y realizan distintas tareas para localizarlo. Además, hasta el momento, no pudieron encontrar el arma utilizada en el ataque.