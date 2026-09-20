Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en una pelea familiar en Rosario

Un joven de 21 años murió apuñalado en medio de una pelea familiar ocurrida en la zona sur de Rosario, Santa Fe. Por el crimen fue detenida su prima, de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El brutal hecho ocurrió este sábado cerca de la 1, en una vivienda ubicada sobre Pedro Pavia al 5100. Varios agentes se trasladaron hasta el domicilio luego de un llamado al 911 alertando sobre un conflicto familiar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 53 años, quien contó que se encontraba en la casa junto a su hija y su sobrino, identificado como Kevin Isaías Bustos. Según su relato, durante una discusión la joven habría tomado un cuchillo y atacado al muchacho.

Tras la agresión, vecinos trasladaron a Bustos hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Los médicos constataron que presentaba una herida de arma blanca en el pecho y, pese a la atención recibida, confirmaron su muerte.

La sospechosa fue encontrada por los policías dentro de una de las habitaciones y quedó detenida. En la vivienda trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que secuestró una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros para determinar si fue utilizada en el ataque.

Durante el procedimiento también fue aprehendida una mujer de 40 años, acusada de entorpecer la labor de los investigadores. La causa quedó a cargo de la Justicia y las actuaciones fueron radicadas en la comisaría 15ª de Rosario.