Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 21 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
HORROR

Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en una pelea familiar en Rosario

El brutal hecho sucedió en Rosario, donde se produjo una discusión familiar que acabó en un ataque. Las autoridades detuvieron a la prima de la víctima y secuestraron una cuchilla hallada en la propiedad.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un joven de 21 años murió apuñalado en medio de una pelea familiar ocurrida en la zona sur de Rosario, Santa Fe. Por el crimen fue detenida su prima, de 24 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El brutal hecho ocurrió este sábado cerca de la 1, en una vivienda ubicada sobre Pedro Pavia al 5100. Varios agentes se trasladaron hasta el domicilio luego de un llamado al 911 alertando sobre un conflicto familiar.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 53 años, quien contó que se encontraba en la casa junto a su hija y su sobrino, identificado como Kevin Isaías Bustos. Según su relato, durante una discusión la joven habría tomado un cuchillo y atacado al muchacho.

Tras la agresión, vecinos trasladaron a Bustos hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Los médicos constataron que presentaba una herida de arma blanca en el pecho y, pese a la atención recibida, confirmaron su muerte.

La sospechosa fue encontrada por los policías dentro de una de las habitaciones y quedó detenida. En la vivienda trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI), que secuestró una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros para determinar si fue utilizada en el ataque.

Durante el procedimiento también fue aprehendida una mujer de 40 años, acusada de entorpecer la labor de los investigadores. La causa quedó a cargo de la Justicia y las actuaciones fueron radicadas en la comisaría 15ª de Rosario.

Esta nota habla de:
1
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO
A NO PERDÉRSELO

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de Fórmula 1: horarios y dónde ver EN VIVO

2
Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma
FUROR

Netflix: el drama de época de apenas 6 capítulos que arrasa en la plataforma

3
Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI
OFICIAL

Fechas de cobro de octubre para jubilados según DNI

4
Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia
MIRÁ

Luna en Sagitario: los 5 signos bendecidos por la suerte y la abundancia

5
El Gobierno oficializó un aumento en las prestaciones por discapacidad: ¿Cuáles son los nuevos valores?
DETALLES

El Gobierno oficializó un aumento en las prestaciones por discapacidad: ¿Cuáles son los nuevos valores?

Últimas noticias de Rosario