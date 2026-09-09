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Miércoles, 9 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
HORROR

Un joven de 22 años fue asesinado de un disparo por motochorros cuando regresaba a su casa en José C. Paz

El hecho sucedió en el noroeste del conurbano bonaerense, donde un joven que se encontraba a bordo de su motocicleta fue sorprendido por dos delincuentes. La víctima fue trasladada a un hospital, pero los médicos no lograron salvarle la vida. Los delincuentes son intensamente buscados por la policía.

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Un episodio de inseguridad generó conmoción en las últimas horas. Un joven de 22 años fue asesinado luego de ser atacado a balazos por motochorros durante un robo en José C. Paz

El hecho ocurrió este miércoles sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino, cuando la víctima, identificada como David Ojeda Vázquez, fue abordado por dos hombres que también se movilizaban por la zona en una moto.

 Según informaron fuentes policiales, los delincuentes habrían intentado robarle el vehículo al joven. Durante el ataque, uno de los motochorros le disparó a la víctima por la espalda. Los agresores se apoderaron de la motocicleta de Ojeda Vázquez y escaparon rápidamente del lugar.

Los vecinos advirtieron lo ocurrido y dieron aviso de inmediato al 911. Poco después, el joven fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde permaneció internado a raíz de las graves heridas que había sufrido.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, el joven murió poco después de su ingreso al hospital. La noticia generó conmoción entre los vecinos del barrio Frino, mientras la investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales.

Por el crimen, los investigadores buscan intensamente a los dos sospechosos. Uno de ellos llevaba puesta una mochila de la empresa PedidosYa al momento del ataque. La Policía trabaja para identificarlos y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el asesinato de David Ojeda Vázquez.

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