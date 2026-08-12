Un joven de 25 años fue hallado sin vida debajo de un puente en Chubut: investigan si cayó mientras andaba en bicicleta

Un joven de 25 años fue encontrado muerto este martes por la tarde en Puerto Madryn, debajo del puente que comunica el sector de La Zanja de Guardia, entre la Ruta Provincial N° 1 y la calle Victoria de Eizaguirre, en dirección a Playa Paraná.

El impactante hallazgo se produjo alrededor de las 17, cuando un vecino que circulaba por la zona observó el cuerpo e informó al servicio de emergencias policiales 101. Tras el aviso, se desplegó un operativo en el lugar para preservar la escena y realizar las primeras actuaciones.

Hasta el momento, no fue confirmada la identidad de la víctima ni se establecieron las circunstancias exactas de su deceso. Personal de la Policía Científica realizó distintas pericias en el lugar con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir los últimos momentos del joven.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el joven podría haber sufrido una caída accidental desde el puente, cuya altura ronda los dos metros. En ese sentido, las autoridades consideran que la víctima se trasladaba en bicicleta al momento del episodio.

Sin embargo, hasta el momento esa posibilidad todavía no fue confirmada por los investigadores. Las pericias deberán determinar si existen indicios que permitan sostener la hipótesis de una caída.

Por su parte, la zona del hallazgo permaneció preservada mientras trabajaban los peritos, quienes realizaron las tareas correspondientes para documentar la escena y buscar posibles evidencias. Los resultados de estas actuaciones serán incorporados a la investigación.

Este miércoles se esperan los primeros datos de la autopsia, un procedimiento que será fundamental para determinar la causa de muerte y establecer si las lesiones encontradas en el cuerpo son compatibles con una caída desde el puente.