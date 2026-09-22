Encontraron sin vida a una mujer y un hombre en Pergamino: investigan un posible homicidio seguido de suicidio

Un impactante hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Una mujer de alrededor de 50 años y un hombre de 85 fueron encontrados muertos en un departamento del barrio Santa Julia, en Pergamino. Según las primeras estimaciones, llevarían al menos tres días fallecidos.

El descubrimiento se produjo este lunes por la noche en una vivienda ubicada sobre Muratore al 3100, donde se desplegó un importante operativo policial.

En esa línea, la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte de ambas personas.

De acuerdo con los primeros indicios reunidos en la escena, la principal hipótesis apunta a un presunto homicidio seguido de suicidio. Los investigadores analizan la posibilidad de que el hombre haya disparado contra la mujer y posteriormente se haya quitado la vida.

Dentro del inmueble fue encontrada un arma de fuego, que quedó secuestrada y será sometida a diferentes peritajes. Los especialistas deberán determinar si fue utilizada en el hecho y si existen otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de las muertes.

Sin embargo, la hipótesis todavía no fue confirmada. Las autopsias serán fundamentales para establecer las causas de los fallecimientos, mientras que Policía Científica realizará estudios sobre los cuerpos, el arma y el lugar del hecho.

El fiscal Fernando Pertierra, quien interviene como subrogante de la Fiscalía N°6 de Pergamino, supervisó las primeras medidas realizadas en el departamento.

Mientras avanza la investigación, los detectives buscan identificar formalmente a la mujer y establecer qué vínculo mantenía con el hombre, identificado por su apellido Pereyra. También intentan determinar desde cuándo ambos residían en la propiedad y cuándo ocurrieron exactamente las muertes.