Un joven fue atacado por una patota que entró a su casa y le dio un ladrillazo en la cabeza: está en terapia intensiva

Un adolescente de Vista Alegre Sur, Neuquén, está internado en terapia intensiva después de ser atacado por una patota de al menos 13 personas en su vivienda del barrio Ruca Luhé. El joven, identificado como Tiziano Mercau, recibió golpes en distintas partes del cuerpo y un ladrillazo en la cabeza durante el violento episodio ocurrido el miércoles 17 de septiembre por la noche.

El ataque comenzó cerca de las 21, cuando Tiziano estaba sentado junto a un amigo en una vivienda ubicada cerca de un playón deportivo. De acuerdo con la denuncia realizada por la familia, un joven llegó acompañado por dos mujeres y comenzó a agredirlo.

El atacante habría amenazado de muerte a Tiziano y empezó a arrojarle piedras. Poco después, familiares del agresor se sumaron al enfrentamiento y la cantidad de personas involucradas aumentó hasta llegar a una patota de al menos 13 integrantes.

El ataque terminó con un ladrillazo en la cabeza

Los agresores consiguieron ingresar al patio de la vivienda de Mercau y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo. La agresión terminó con un ladrillazo en la cabeza que le provocó una contusión craneal. Además, los atacantes dañaron una moto que estaba estacionada en el lugar.

La violencia terminó cuando un vecino intervino para intentar detener la agresión. Después de esa intervención, los atacantes escaparon del lugar mientras Tiziano quedó gravemente herido y necesitó ser trasladado de urgencia.

Horas después, el adolescente fue llevado al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en terapia intensiva debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

La investigación y el pedido de justicia

Tras la denuncia, intervino la Fiscalía de Actuación Genérica de Neuquén, que ordenó a la Brigada de Investigaciones revisar las cámaras de seguridad de la zona y entrevistar a la víctima. También dispuso rondines policiales en el domicilio de la familia.

La investigación está caratulada como lesiones graves y los investigadores lograron identificar a uno de los presuntos atacantes, quien ya fue notificado por la Justicia. El resto de las personas que participaron de la agresión todavía no fueron identificadas.

Jorgelina, la madre de Tiziano, realizó la denuncia en la Comisaría N°49 de Vista Alegre y pidió Justicia por su hijo. "Terminó golpeado de un ladrillazo en la cabeza y le hicieron una contusión craneal. A mi niño lo tengo en terapia intensiva y estoy pidiendo justicia por él", expresó Jorgelina al convocar a una marcha.

La madre de Mercau también cuestionó la respuesta de la Justicia y aseguró que todavía no recibió información sobre el paradero de los demás agresores.