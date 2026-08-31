Un joven fue detenido tras atropellar a un policía que cruzaba la calle en Chubut: el conductor tenía casi 3 gramos de alcohol en sangre

Un conductor de 29 años fue detenido en Comodoro Rivadavia, Chubut, luego de manejar alcoholizado y atropellar a un policía que cruzaba por la senda peatonal.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 en la intersección de las calles Belgrano y Rawson, en pleno centro de la ciudad, y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a la Policía sobre una persona que había sido atropellada.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al agente, de 30 años, tendido sobre la calle. En ese contexto, el policía relató que estaba cruzando correctamente por la senda peatonal cuando fue embestido por un Chevrolet Cruze.

Tras el accidente, personal de Criminalística y de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo y reveló que tenía 2,86 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior a los límites establecidos por la normativa de tránsito.

Además, durante el procedimiento los agentes comprobaron que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio. Por esta infracción se labró el acta correspondiente y el Chevrolet Cruze fue secuestrado y trasladado al Corralón Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades.

En cuanto al policía atropellado, en un primer momento no presentaba lesiones visibles y el informe policial indicó que no corría riesgo su integridad física. Sin embargo, manifestó algunas dolencias producto del impacto y posteriormente se trasladó por sus propios medios hasta un centro médico para recibir atención y evaluar su estado de salud.

El conductor quedó detenido por una infracción contemplada en el artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La intervención de las autoridades se produjo luego de constatar tanto el elevado nivel de alcohol en sangre como las irregularidades vinculadas al vehículo.

La investigación continuará para establecer con precisión cómo ocurrió el atropello y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el vehículo permanece secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia por el accidente ocurrido en pleno centro de Comodoro Rivadavia.