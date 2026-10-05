Un joven mató de un tiro a otro que le había recriminado andar disparando al aire

Un joven fue asesinado a balazos por un pibe de 17 años, a quien le había reclamado por disparar tiros al aire. El suceso se registró el fin de semana en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Lucas Nahuel Heredia, de 28 años.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el Barrio Carlos Gardel, situado en el cruce de avenida Perdriel y Paraíso.

Trascendió que habitantes del vecindario increparon al adolescente porque hacía disparos al aire.

Mortal agresión a disparos





Al ver a las personas, el menor decidió alejarse algunos metros, pero de manera repentina efectuó varios balazos y uno de los proyectiles impactó en la victima.



El agresor fugó y Heredia debió ser conducido de urgencia al Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en una de las piernas, el cual le había afectado la arteria femoral.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar al asesino.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Paula Alejandra Salevsky, fiscal de la Unidad Funcional N° 4, y su colega Pablo Luis Cabrejas, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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