Un joven murió electrocutado por cortar una tacuara que estaba en contacto con un tendido de cables

Un joven de 23 años falleció este mediodía tras recibir una descarga eléctrica en un camino rural de la localidad correntina de Saladas.

La tragedia ocurrió en la Sección Lomas, en las inmediaciones del circuito Carumbe, según la información preliminar brindada por las fuentes policiales.

De acuerdo con la investigación, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de una adolescente. Ambos se detuvieron en el lugar para recolectar tacuaras ubicadas a la vera del camino.

El joven se detuvo en un camino rural para recolectar tacuaras y recibió una descarga eléctrica fulminante (Imagen ilustrativa).

Mientras cortaba las plantas, el joven manipuló una caña que hacía contacto directo con un tendido de cables de electricidad del lugar.

La descarga directa fue fulminante, la víctima falleció en forma instantánea. La adolescente que lo acompañaba resultó ilesa y no requirió internación médica.

Vecinos de la zona acudieron al lugar tras advertir la situación para intentar asistir a los involucrados, aunque constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer el accidente.