Un joven murió por un disparo: un amigo se entregó horas después y dijo que fue "accidental"

Un joven de 20 años murió baleado durante la madrugada del miércoles en el barrio Democracia, en Las Heras, Mendoza, y horas más tarde un amigo de 18 años se entregó ante la policía y afirmó que el disparo fue accidental y ocurrió mientras la víctima, él y otra persona más manipulaban un arma.

La fiscal de Homicidios Claudia Ríos quedó a cargo de la causa y deberá definir la situación procesal del sospechoso.

La víctima fue identificada como Franco Ezequiel Suárez y estaba acompañado por dos amigos cuando se produjo el disparo que le costó la vida.

Un testigo declaró ante los investigadores y apuntó contra el joven de 18 años como quien accionó el arma. Ese testimonio orientó la pesquisa y, pasado el mediodía, el sospechoso se presentó en una dependencia policial de Las Heras.

La versión del joven que se entregó

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el relato del sospechoso coincide, en principio, con el del testigo presencial. Los tres jóvenes tenían una pistola y habrían efectuado varios disparos para probarla; en ese momento, uno de los proyectiles alcanzó a Suárez de manera accidental.

Después del episodio, los otros dos jóvenes abandonaron el lugar mientras la víctima quedaba herida en el piso.

En la escena, los peritos hallaron cuatro vainas servidas junto con distintos elementos manchados de sangre.

El joven de 18 años continúa a disposición de la fiscal Ríos, quien deberá establecer, con las pericias, si la mecánica del hecho coincide con la versión que aportaron los tres implicados.

El momento del disparo

El hecho se produjo pasada la medianoche, cuando vecinos del barrio Democracia escucharon varias detonaciones. Un llamado al 911 alertó sobre un joven herido tendido frente a una vivienda, y una vecina contó que, tras oír los disparos, salió y encontró a Suárez en el piso con manchas de sangre.

Un vecino trasladó al joven en un auto particular hasta el Hospital Carrillo, desde donde fue derivado al Hospital Lagomaggiore, lugar donde murió horas más tarde.

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