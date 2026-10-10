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Sábado, 10 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
TRAGEDIA

Un joven trabajaba en el techo de un galpón, la chapa cedió y murió tras caer de siete metros de altura

La víctima tenía 29 años y realizaba tareas de reparación cuando una chapa cedió bajo sus pies. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero no logró sobrevivir.

Maia Burczynsky
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Un joven de 29 años murió tras sufrir una caída desde aproximadamente siete metros de altura mientras realizaba tareas de mantenimiento sobre el techo de un galpón en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. 

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre y generó una nueva investigación judicial para determinar las circunstancias del accidente. 

&nbsp;Fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde se confirmó su fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas tras la caída.
 Fue trasladado de urgencia al hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde se confirmó su fallecimiento a causa de las graves lesiones sufridas tras la caída.

Tragedia en Cipolletti: ¿cómo ocurrió el accidente fatal?  

El hecho se registró alrededor de las 17.26 en un depósito ubicado sobre la calle Italia al 300, entre Yrigoyen y 9 de Julio, en la zona céntrica de la ciudad de Cipolletti.

La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, de 29 años, quien tenía domicilio en Neuquén capital. Al momento del accidente, se encontraba trabajando en la reparación de una bomba de agua instalada sobre el techo del galpón.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el joven pisó una placa de policarbonato que no resistió su peso. Como consecuencia, la estructura cedió y el trabajador cayó desde unos siete metros, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Cuarta y personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) acudieron rápidamente al establecimiento.

Los profesionales médicos asistieron al hombre y dispusieron su traslado bajo código rojo al hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, pese al operativo desplegado, se confirmó su fallecimiento.

Uno de los datos más relevantes surgió durante las primeras actuaciones judiciales. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, Carrizo no llevaba colocado un arnés de seguridad mientras realizaba las tareas sobre la estructura.

Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Cuarta y personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) acudieron rápidamente al establecimiento.Los profesionales médicos asistieron al hombre y dispusieron su traslado bajo código rojo al hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, pese al operativo desplegado, se confirmó su fallecimiento.Uno de los datos más relevantes surgió durante las primeras actuaciones judiciales. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, Carrizo no llevaba colocado un arnés de seguridad mientras realizaba las tareas sobre la estructura.&nbsp;El joven de 29 años se encontraba realizando tareas de reparación sobre el techo de un galpón cuando una chapa cedió y cayó desde aproximadamente siete metros de altura.&nbsp;
 El joven de 29 años se encontraba realizando tareas de reparación sobre el techo de un galpón cuando una chapa cedió y cayó desde aproximadamente siete metros de altura. 

Esta circunstancia quedó incorporada a la investigación, que busca esclarecer las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo y determinar cómo se produjo la caída.

En el lugar intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, mientras los efectivos policiales preservaron el sector del accidente.

La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha, quienes deberán evaluar los informes técnicos y las declaraciones reunidas.

Por el momento, los investigadores no encontraron indicios de criminalidad ni elementos que señalen la participación de terceros.



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