Un jubilado de 81 años mató de un escopetazo en la cabeza a un ladrón que intentó asaltar el negocio de su nieto

Un jubilado de 81 años mató de un disparo en la cabeza a uno de los tres ladrones que intentaron perpetrar un asalto en la distribuidora de sustancias alimenticias de su nieto.

El suceso se registró el lunes en el oeste del conurbano bonaerense y tanto el octogenario como el comerciante resultaron heridos durante el tiroteo que se originó. Otros dos hampones fueron detenidos a golpes por los vecinos.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo a las 16 cuando los tres malvivientes ingresaron armados y con fines de robo al negocio, situado en el cruce de Juramento y Patricias Argentinas.

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Según agregaron los informantes, un habitante del barrio alcanzó a observar la maniobra y le avisó de la situación al jubilado, que vive en cercanías del mencionado establecimiento comercial.

Un tiro en la cabeza





Trascendió que, por tal motivo, el octogenario se apoderó de una escopeta, se dirigió a la distribuidora y se enfrentó a disparos con estos delincuentes, oportunidad en la que abatió a uno de ellos de un tiro en la cabeza.

En tanto, el jubilado resultó herido por un balazo en la región torácica; mientras que su nieto, de 41 años, fue alcanzado por un proyectil en la mano derecha y por el roce de un plomo en el cuero cabelludo.

Reducidos a golpes





Al ver lo ocurrido, los otros dos asaltantes, de 45 y de 48 años, trataron de fugar a la carrera, pero algunos vecinos los redujeron a golpes y los entregaron a los integrantes del Comando Patrulla (C.P,) incautándose en su poder un revólver 38 largo con la numeración limada.

A los heridos los condujeron de urgencia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, a quien le secuestraron una pistola 22 largo y un cuchillo.

Se investiga lo ocurrido





Gracias a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito se encargan de investigar lo acontecido.

Intervino en la causa penal el doctor Carlos Martín Borgnia, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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