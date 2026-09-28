Un ladrón beneficiado con arresto domiciliario intentó asesinar a sillazos a su novia

Un ladrón de 28 años, que había sido beneficiado con arresto domiciliario, fue detenido el domingo porque intentó asesinar a sillazos a su novia. El intento de femicidio se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en una finca situada en Charcas Bis al 1400, casi en el cruce con Aconcagua, en el Barrio Municipal.



Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, las autoridades creen que el individuo habría entablado una disputa con la víctima, de 19 años.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el sujeto resolvió atacar a sillazos a la joven, quien padeció heridas en la región del rostro.

Aprehendieron al sospechoso





Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de Tres Arroyos arribaron al escenario del altercado y apresaron al agresor.

Consta en el expediente que el recluso había recibido el beneficio de prisión domiciliaria en un sumario por "Robo agravado por escalamiento", a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy