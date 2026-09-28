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Lunes, 28 de septiembre de 2026

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BRUTAL

Un ladrón beneficiado con arresto domiciliario intentó asesinar a sillazos a su novia

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense y la víctima sufrió lesiones en el rostro.

Fernando Vázquez
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Un ladrón de 28 años, que había sido beneficiado con arresto domiciliario, fue detenido el domingo porque intentó asesinar a sillazos a su novia. El intento de femicidio se registró en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en una finca situada en Charcas Bis al 1400, casi en el cruce con Aconcagua, en el Barrio Municipal.

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Según agregaron los informantes, las autoridades creen que el individuo habría entablado una disputa con la víctima, de 19 años.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el sujeto resolvió atacar a sillazos a la joven, quien padeció heridas en la región del rostro.

Aprehendieron al sospechoso

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de Tres Arroyos arribaron al escenario del altercado y apresaron al agresor.

Consta en el expediente que el recluso había recibido el beneficio de prisión domiciliaria en un sumario por "Robo agravado por escalamiento", a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 perteneciente a los tribunales de Bahía Blanca.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional N° 6 del departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

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