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Martes, 22 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
FATALIDAD

Un menor de 14 años manejaba una camioneta, chocó contra una pick-up y murió: también mató al acompañante del otro vehículo

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14, en San Vicente, Misiones, y dejó 2 heridos graves y otros tres con lesiones de diferente consideración.

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Un adolescente de 14 años y un joven de 18 murieron tras un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en San Vicente, Misiones, en el cual también resultaron heridas 5 personas: 2 están internadas en terapia intensiva.

El impacto se produjo a la altura del kilómetro 976, en la intersección con la calle Democracia, frente a una estación de servicio Shell, cuando la Volkswagen Amarok gris que conducía el menor de edad se cruzó de carril y embistió a otra camioneta que estaba detenida.

El adolescente que manejaba la Amarok, identificado como Máximo Riveromurió poco después del siniestro mientras era atendido en el hospital. En la camioneta viajaba, además, una chica de 16 años que terminó con traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales.

El choque fatal involucró dos camionetas de similares características.
El choque fatal involucró dos camionetas de similares características.

En el segundo vehículo viajaban José Rabe, de 27 años, quien sufrió un traumatismo grave de cráneo y permanece internado en terapia intensiva, y Joaquín Lange, de 18, fallecido en el acto

La violencia del choque también alcanzó a tres personas que transitaban por el lugar: Nahuel P., de 23 años y Nicolás G., de 23, ambos integrantes de la Gendarmería Nacional, quienes sufrieron una fractura expuesta de tibia y peroné derecho y un traumatismo leve de cráneo, respectivamente, y Kevin A. F., de 22, internado en terapia intensiva con un traumatismo abierto de tórax.

La Policía de Misiones continúa con las pericias para establecer con precisión cómo se produjo la secuencia del choque y determinar las circunstancias en las que la camioneta conducida por el menor perdió el control y terminó impactando contra el otro vehículo.

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