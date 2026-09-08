Un motociclista de 19 años murió luego de ser embestido por el tren Roca en La Plata

Una tragedia generó gran conmoción en las últimas horas en City Bell, en el partido de La Plata, donde un joven de 19 años murió luego de ser atropellado por una formación del tren Roca.

El hecho ocurrió este lunes en la zona de las calles 476 y Centenario, donde la formación ferroviaria terminó detenida luego del impacto. La víctima, identificada como Matías Agustín Ledesma, se trasladaba en una moto Honda Tornado roja y negra cuando intentó cruzar las vías a contramano y con la barrera baja, según las primeras informaciones.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas de la Base Norte se dirigieron al lugar. Allí encontraron la formación del tren Roca detenida sobre las vías y al motociclista con múltiples lesiones, a pocos metros del paso ferroviario, junto a su vehículo.

Personal del SAME también llegó rápidamente para asistir al joven y realizó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a la intervención de los médicos, Ledesma murió en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.

Un motociclista intentó cruzar el paso a nivel de las calles 476 y Centenario con la barrera baja y fue embestido por una formación del tren Roca.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, que ordenó preservar la zona para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como "muerte por accidente", mientras se busca reconstruir con precisión cómo ocurrió el episodio. En las últimas semanas se registraron otros episodios fatales en cruces ferroviarios, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias específicas de este nuevo accidente ocurrido en City Bell.