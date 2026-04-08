Un nene de 11 años llevó un cuchillo de carnicero a una escuela

Un alumno de 11 años ingresó armado con un cuchillo de carnicero a la Escuela N.º 1.106 "San Martín", en la ciudad santafesina de Santo Tomé.

El hecho fue descubierto el pasado martes por un compañero, que alertó a los docentes, y desencadenó un protocolo de seguridad con intervención policial. No hubo heridos ni amenazas.

El episodio ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en el establecimiento ubicado en calle 7 de Marzo al 2700, donde un estudiante advirtió a los maestros sobre la presencia del arma en la mochila del menor.

La dirección de la escuela actuó de inmediato: convocó al alumno, mantuvo una conversación con él y logró que entregara el objeto sin resistencia. Se trataba de un arma blanca con un a hoja de 15 centímetros.

En paralelo, se llamó al 911 y personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé acudió al lugar.

Sin amenazas ni heridos

Según el parte oficial, en ningún momento el menor amenazó a compañeros ni docentes. La madre fue convocada al establecimiento para ser notificada del hecho.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, con intervención de organismos de protección de la niñez, que deberán determinar las circunstancias del ingreso del arma y los pasos a seguir.

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