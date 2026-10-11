Un nene de 4 años murió atacado por un pitbull: detuvieron a su madrina, que había quedado a cargo del niño

Un nene de 4 años murió tras ser atacado por un perro pitbull cuando se encontraba al cuidado de la madrina, quien lo había dejado solo en la vivienda para ir a buscar a su hija. Ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La mujer fue identificada como Yohana M., de 31 años, y quedó aprehendida e imputada por el delito de homicidio culposo, mientras que el perro quedó disposición del área de Zoonosis municipal.

El animal habría ingresado por un ventiluz al interior de la vivienda donde se encontraba la víctima e inmediatamente lo atacó. Al regresar, la mujer encontró al perro encima del cuerpo del nene.

Según trascendió, la mujer y su pareja habían salido a buscar a su hija a una actividad de patín y durante ese lapso, el menor había quedado sin ningún tipo de cuidado en el domicilio, mientras que el perro estaba en el patio de la vivienda.

Al encontrarse con esa secuencia, la mujer avisó a la policía pero cuando llegaron al lugar donde ocurrió el ataque, los efectivos constataron el fallecimiento del menor de edad.

Desde la Justicia ordenaron la realización de una autopsia y en las próximas horas se definirá cómo continuará la situación procesal de la madrina de la víctima.