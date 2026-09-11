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Viernes, 11 de septiembre de 2026

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Un nene de 5 años convulsionó y detectaron que tenía cocaína en sangre

El menor fue llevado de urgencia al Hospital de Niños. Sus padres fueron detenidos y quedaron bajo investigación.

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Un nene de 5 años sufrió convulsiones y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario. Después de ser estabilizado, los médicos le realizaron estudios para determinar qué había provocado el cuadro y detectaron cocaína en su organismo. El caso ocurrió el martes y quedó bajo investigación.

Investigan cómo el nene entró en contacto con la droga

Tras conocer el resultado de los análisis, las autoridades del hospital dieron aviso a la Policía de Investigaciones (PDI). Los investigadores buscan establecer cómo el chico entró en contacto con la cocaína y qué ocurrió antes de su ingreso al centro de salud.

La investigación quedó a cargo del Departamento Operativo de Investigaciones y de la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL). Los agentes comenzaron a reunir elementos para reconstruir las circunstancias que terminaron con el nene internado y con cocaína detectada en su organismo.

Los padres al quedar detenidos.&nbsp;
Los padres al quedar detenidos. 

La Justicia ordenó detener a los padres del menor. Ambos quedaron vinculados al expediente mientras los investigadores intentan determinar qué responsabilidad tuvieron en lo ocurrido.

Detuvieron a los padres del nene

Este jueves, la Policía detuvo en la vía pública a Pablo B., de 47 años, y Valeria C., también de 47 años, ambos residentes de Rosario. Los dos quedaron a disposición de la Justicia por el caso de su hijo.

Según la acusación, los padres están imputados por presunta tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el supuesto suministro gratuito de material estupefaciente. Esta última figura contempla un agravante porque la presunta víctima es un menor de edad.

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